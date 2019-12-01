Michoacán presume su gastronomía ante más de 30 líderes de la Canirac nacional  

Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2025.- La riqueza gastronómica de Michoacán, única por sus sabores y saberes que cocineras tradicionales impregnan en ella, fue disfrutada por más de 30 líderes de delegaciones estatales y empresarios del sector que acudieron a Morelia para la Junta Nacional de Presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que el gremio refrendó su compromiso con el desarrollo económico, turístico y cultural de la entidad.

“Más de 700 mil restaurantes en todo México integran la Canirac, que representa un impulso importante a la gastronomía nacional, sobre todo para poner en valor a la cocina de Michoacán y se den cuenta que el estado marca la pauta de la cocina tradicional en el país”, dijo.

Ignacio “Taico” Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de Canirac, agregó que esos 700 mil restaurantes dejan una derrama económica superior a los 2.5 millones para empleos directos, el 60 por ciento de ellos ocupados por mujeres y una gran mayoría de jóvenes, lo que convierte al sector en un verdadero motor de movilidad social y de identidad cultural.

Organizadores destacaron la importancia de que esta junta coincida con la celebración de dos grandes festivales gastronómicos que colocan a la capital del estado en el mapa internacional: Morelia en Boca y BajaMich, ambos realizados del 3 al 5 de octubre, son una muestra del potencial de la gastronomía mexicana para atraer visitantes, fortalecer al turismo y dar visibilidad a toda la cadena de valor, agregó Gerardo Bustos, presidente de la Canirac Morelia.

Las actividades comenzaron con la entrega de reconocimientos en la primera entrega del Premio al Mérito Empresarial Restaurantero, donde Monroy García reconoció el esfuerzo de la Canirac Morelia para este evento que reúne al gremio restaurantero del país en “el alma de México”, donde vivirán lo que es Michoacán en su gastronomía, cultura, artesanías, naturaleza y calidez de sus habitantes.