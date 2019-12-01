Michoacán presenta oferta turística y aérea en California: Sectur

San Bernardino, California, 19 de marzo de 2026.- Michoacán refuerza su presencia en California promocionando su riqueza cultural, artesanal y gastronómica. Este impulso se apoya en el aumento de la conectividad aérea vigente desde julio pasado bajo la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, facilitando el acceso directo de los turistas al estado.

En el consulado de San Bernardino, Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), presentó formalmente el destino ante el sector turístico local. La misión busca consolidar al estado como referente en EE. UU. y maximizar el flujo de visitantes aprovechando la renovada oferta de vuelos.

“Agradezco la invitación del cónsul titular de México en San Bernardino, California, Salvador Percastre, un hombre cercano a la comunidad y promotor de nuestro estado en el país vecino”, señaló el funcionario estatal a través de sus redes sociales.

Acompañado por una comitiva michoacana, el secretario explicó que en este primer encuentro se reunió con tour operadores, representantes de cámaras, prestadores de servicio y representantes de aeropuertos en California. “Dimos a conocer las maravillas turísticas que hay en Michoacán, las hermosas artesanías que se producen en esta tierra y la diversa gastronomía que nos caracteriza”, señaló.

El titular de la Sectur recordó la conexión directa que existe desde el Aeropuerto Internacional de Morelia con Estados Unidos, específicamente con Chicago, Dallas, Houston, San Antonio, Los Ángeles, Ontario, San José, Fresno, Oakland y Sacramento; destinos que están conectados con la entidad todo el año y ahora dan la oportunidad de vivir la Semana Santa en “el alma de México”.