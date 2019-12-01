Michoacán llevará su riqueza turística a Ventana a México en Estados Unidos

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- Michoacán es el estado invitado a Ventana a México, la primera oficina de promoción turística de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos. Del 26 de octubre al 26 de noviembre, se promoverá la riqueza cultural y natural que distingue a “el alma de México”, con especial énfasis en la celebración de la Noche de Muertos y la llegada de la Mariposa Monarca, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, señaló que esta participación permitirá acercar al público estadounidense a una de las tradiciones más emblemáticas de Michoacán: la Noche de Muertos, que este año contempla más de 700 actividades en las siete regiones turísticas del estado. Velaciones, altares, ofrendas, gastronomía, artesanías y expresiones comunitarias forman parte de esta celebración que invita a conocer y vivir el patrimonio cultural de sus pueblos.

Asimismo, se destacará la Semana de Celebración de la Noche de Muertos, que del 23 al 31 de octubre ofrecerá 17 talleres en distintas comunidades, con el objetivo de mostrar los saberes, sabores y técnicas tradicionales que dan identidad a esta festividad y acercar las raíces culturales de Michoacán a las y los visitantes.

El funcionario subrayó que la llegada de la Mariposa Monarca será otro de los grandes atractivos que se difundirán en Ventana a México, lo que contribuirá a mostrar la riqueza natural de los bosques michoacanos y el espectáculo migratorio que cada año convierte al estado en un destino único para quienes buscan experiencias de naturaleza, conservación y turismo responsable.

Con esta participación, Michoacán proyectará en Estados Unidos la autenticidad de sus tradiciones y la riqueza de sus paisajes. Las personas interesadas en conocer las actividades de la Noche de Muertos pueden consultar la programación completa en el sitio oficial https://visitmichoacan.com.mx/