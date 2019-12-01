Juez de Uruapan impone más de 42 años de prisión por feminicidio y robo

Juez de Uruapan impone más de 42 años de prisión por feminicidio y robo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 10:24:37
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Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- En audiencia de individualización de sanciones, un juez dio 42 años, 2 meses y 7 días de prisión a Armando “N”, al acreditarse su responsabilidad en los delitos de feminicidio y robo, cometidos en agravio de una mujer de identidad reservada en Uruapan, ocurrido en agosto de 2022 en el domicilio de la víctima.

Además de la pena privativa de libertad, se impuso el pago de la reparación del daño, una indemnización por gastos funerarios de más de 874 mil pesos, una multa de más de 15 mil pesos y la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la pena.

Con esta resolución, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la impartición de justicia y la aplicación de la ley, mediante decisiones judiciales que sancionan los delitos acreditados y garantizan el acceso a la justicia para las víctimas.

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