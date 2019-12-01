Hallan dos cadáveres en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 10:04:20

Uruapan, Michoacán, a 23 de octubre 2026.- Los cadáveres de dos personas fueron halladas dentro de bolsas plásticas en el camino que va a la colonia Tamaxuri, en esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia de los cuerpos sin vida de dos personas en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el hallazgo solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos personas, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y estaban dentro de bolsas de plástico, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.