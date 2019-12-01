Michoacán, la joya de la corona de la Carrera Panamericana: Sectur

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre de 2025.- Los motores rugirán y llenarán de adrenalina a Michoacán con la edición 75 de la Carrera Panamericana que pisará tierra purépecha el 13 y 14 de octubre, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

“Con el logro de que regresara la Panamericana a Michoacán, hemos ido construyendo juntos el formato que debía tener, aquí hay mucha afición al automovilismo. Además los pilotos piden pasar por el tramo de la carretera de Mil Cumbres, entonces Michoacán no podía quedar fuera para recibir a las mas de 500 personas que llegan y pernoctan gracias al evento”, afirmó el titular de la política turística estatal.

Juan Luis Calderón Hinojosa, presidente del Club Automovilístico Morelia, señaló que la Panamericana es un icono deportivo internacional, “agradecemos al Gobierno de Michoacán y a Roberto Monroy por el interés mostrado para el regreso de esta carrera que es un evento familiar”, señaló.

Juan Carlos Ruano Malagón, delegado de la Carrera Panamericana Michoacán informó que los tramos carreteros por donde pasará se cerrarán para el desarrollo del rally, como sucederá en la carretera Mil Cumbres a las 9:20 horas el 13 de octubre, para posteriormente abrir a las 11:45 horas para desfogar el flujo de automóviles.

Marco Hernández Valdez, ganador siete veces de la Panamericana como navegante, y el piloto Jorge Álvarez Banderas, afirmaron que Michoacán es la joya de la corona de este rally, pues es el paso más gustado de los pilotos, y este año integrará a 70 tripulaciones que recorrerán más de 4 mil kilómetros por estados como Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.