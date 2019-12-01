Michoacán ha recibido más de 2 millones de personas a lo largo del FICM: Sectur

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- A lo largo de 22 años, Michoacán ha recibido a más de 2 millones de visitantes y personajes del mundo de la cinematografía, quienes han llegado para disfrutar del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Figuras como Salma Hayek, Willem Dafoe, Audrey Tautou, Guillermo del Toro, Diego Luna, Gael García Bernal, Jodie Foster, Eugenio Derbez, y Juliette Binoche, entre muchos más, han disfrutado de escenarios naturales, gastronomía, edificios históricos, clima, y la oferta turística que ofrece “el alma de México”, afirmó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán.

Daniela Michel, directora general del FICM, informó que durante estas más de dos décadas de vida del festival de cine más importante de Latinoamérica, también más de 3 millones de asistentes virtuales han podido ver la programación que ha presentado este evento que celebra al séptimo arte, que incluye cineastas emergentes, talento michoacano y figuras consolidadas a nivel internacional.

Daniela Michel destacó el impacto histórico del festival, señalando que más de mil 500 realizadores mexicanos han participado en la selección oficial a lo largo de las 22 ediciones del FICM.

El Festival Internacional de Cine de Morelia llega a su edición 23 y se realizará del 10 al 19 de octubre en distintas sedes de Morelia. Con este evento, el estado valida el lema de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”, y para comprobarlo deben visitar “el alma de México”, concluyó Monroy García.