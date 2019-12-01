Michoacán fortalece su presencia turística en el norte: Sectur

Monterrey, Nuevo León, a 16 de abril de 2026.- Michoacán promueve su riqueza cultural, gastronómica y artesanal en la Expo ARLAM 2026, que en esta edición evoluciona a TurExpo, y se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León.

El encuentro es considerado como uno de los principales foros de la industria turística en el norte del país y en esta edición se desarrolla en el Centro de Convenciones Pabellón M, en Monterrey, Nuevo León. El evento reúne a más de 120 expositores, entre aerolíneas, hoteles y destinos turísticos, en un formato B2B dirigido a agentes de viajes y profesionales del sector.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, informó que la delegación michoacana, integrada por hoteleros y touroperadores, participa con un estand promocional dentro del área de exposición, donde se difunden los principales atractivos del estado. Esto permite generar vínculos comerciales y fortalecer la presencia del destino ante un público especializado. Asimismo, se llevará a cabo una presentación de destino dirigida a profesionales del sector.

“La participación de Michoacán en este tipo de foros permite atraer turistas nacionales e internacionales, especialmente al aprovechar la conectividad aérea directa con Monterrey”, señaló el funcionario.

La Sectur destacó que con estas acciones se fortalece la identidad turística, se impulsa la economía local y se beneficia directamente a los prestadores de servicios, además de abrir oportunidades para establecer alianzas estratégicas con agencias de viajes, aerolíneas e inversionistas, lo que posiciona a “el alma de México” como un destino competitivo.