Caen 5 presuntos miembros de grupo delincuencial dirigido por hijos de Joaquín Guzmán; decomisan arsenal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:50:42

Culiacán, Sinaloa, a 16 de abril 2026.- Personal de seguridad federal capturó a cinco presuntos integrantes de un grupo delincuencial dirigido por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alías “El Chapo”.

A través de un comunicado en redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México informó que a los supuestos integrantes de “Los Chapitos” se les decomisó un total de 8 armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo.

Además, explicaron que la detención de los presuntos criminales se llevó a cabo gracias a un operativo aéreo y terrestre en el estado de Sinaloa.

Igualmente, el organismo interinstitucional detalló que en la acción participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).