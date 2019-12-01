Ultiman a dos personas en Senguio, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 15:25:01

Senguio, Michoacán, 16 de abril del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos hombres fueron asesinados a balazos en el interior de un domicilio de la colonia Las Flores del municipio de Senguio, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de en una vivienda de la calle Ocampo, de la referida colonia, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a dos personas sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.