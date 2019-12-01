Ultiman a dos personas en Senguio, Michoacán

Ultiman a dos personas en Senguio, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 15:25:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Senguio, Michoacán, 16 de abril del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos hombres fueron asesinados a balazos en el interior de un domicilio de la colonia Las Flores del municipio de Senguio, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de en una vivienda de la calle Ocampo, de la referida colonia, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a dos personas sin vida, situación por la que  solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra explosión en refinería de Tula, Hidalgo
Cae implicado en ataque armado donde un hombre murió frente a su hija en el EdoMex
Llaman a proporcionar información para esclarecer asesinato de cinco personas en un pelea de gallos clandestina en Querétaro
Transportaban 129 kg de estupefaciente en autos modificados; fueron detenidos por el Ejército en Sonora
Más información de la categoria
Cae implicado en ataque armado donde un hombre murió frente a su hija en el EdoMex
Transportaban 129 kg de estupefaciente en autos modificados; fueron detenidos por el Ejército en Sonora
Caen 5 presuntos miembros de grupo delincuencial dirigido por hijos de Joaquín Guzmán; decomisan arsenal
Caen cinco integrantes de célula criminal tras operativo coordinado en el sur de Sinaloa
Comentarios