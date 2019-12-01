Caen cinco integrantes de célula criminal tras operativo coordinado en el sur de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:39:59

Mazatlán, Sin., a 16 de abril de 2026.— Un operativo conjunto de fuerzas federales permitió la detención de cinco hombres presuntamente vinculados a un grupo delictivo con presencia en el sur de Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en la entidad.

De acuerdo con las autoridades, la captura fue resultado de labores de inteligencia que permitieron identificar zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de una célula criminal activa en Mazatlán y municipios cercanos.

Tras ubicar la presencia de hombres armados en los límites de Escuinapa y El Rosario, se desplegó un dispositivo de vigilancia terrestre y aérea en caminos de difícil acceso. La operación culminó sobre la carretera Escuinapa–Teacapán, donde los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban los sospechosos.

Durante la intervención, las fuerzas federales aseguraron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos útiles, seis chalecos balísticos y la unidad en la que se trasladaban.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público federal, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Las dependencias federales reiteraron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia coordinada para contener a los generadores de violencia y avanzar en la recuperación de la seguridad en Sinaloa.