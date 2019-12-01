Michoacán fortalece el turismo religioso con la fiesta patronal de Nuestra Señora de Acahuato en Apatzingán

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- El turismo religioso en Michoacán se fortalece a través de sus festividades, como la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de Acahuato, que se llevará a cabo del 31 de enero al 3 de febrero en Apatzingán. Así lo informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Gerardo de Jesús Andrade López, director de Ferias y Turismo, quien acudió en representación de la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, señaló que para esta edición se espera una derrama económica superior a los tres millones de pesos, cantidad que será distribuida entre los distintos negocios del sector turístico y gastronómico.

“Este año estamos más preparados e invitamos a la ciudadanía a que visite y vivan esta fiesta religiosa con mucha tradición. Además de que también conozcan la cultura de Apatzingán como la tenencia de Acahuato, tierra productora de mamey, jícama, guayaba y más frutos que podrán disfrutar”, señaló Andrade López.

Alejandra Madrigal Ávalos, jefa de Tenencia de Santiago Acahuato, explicó que en esta celebración religiosa se esperan a más de 150 mil peregrinas y peregrinos provenientes de Jalisco, Guerrero, Estado de México y Querétaro, que con su llegada beneficiarán a las y los comerciantes locales.

Además, el seminarista Emanuel Flores Guzmán rememoró que esta tradición, iniciada en el siglo XVI, ha evolucionado hasta convertirse en las fiestas actuales. Los organizadores detallaron que, de forma paralela al evento religioso, se realizará una peregrinación ciclista el 1 de febrero a las 18:30 horas, partiendo de la entrada principal del Palacio Municipal. Todos los pormenores pueden consultarse en la página de Facebook: Gobierno de Apatzingán.