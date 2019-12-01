Michoacán extiende su presencia artesanal y gastronómica en la CDMX durante julio

Michoacán extiende su presencia artesanal y gastronómica en la CDMX durante julio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 14:49:33
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Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026.- Michoacán extenderá su permanencia durante todo el mes de julio en Punto México, el espacio de promoción y comercialización de la Secretaría de Turismo federal, ubicado en la Ciudad de México, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El secretario destacó la derrama económica que se generó de manera directa para las personas artesanas, las y los productores, además de las cocineras tradicionales y el chef, que participaron activamente en diversos eventos en el marco de la fiesta futbolera que se vive en el país.

Además, recordó que durante el mes de junio Michoacán tuvo una destacada presencia en el Museo Palacio Postal, el Centro Cultural Los Pinos y en los festivales gastronómicos “Itacate” y “México de mis Sabores”, celebrados en Campo Marte, donde miles de asistentes conocieron la riqueza gastronómica y turística del estado.

“Esta participación generó importantes beneficios para las y los artesanos, quienes registraron ventas superiores a los 275 mil pesos en Palacio Postal y Punto México. Por su parte, las y los productores michoacanos alcanzaron ventas por más de 2.34 millones de pesos en estos espacios”, destacó Monroy García.

El funcionario estatal añadió que la permanencia de Michoacán en la capital del país durante julio representa una nueva oportunidad para fortalecer la promoción del estado y ampliar la comercialización de sus productos. Asimismo, informó que los municipios de Huandacareo, Quiroga y Tacámbaro continuarán un mes más dentro del festival gastronómico “Itacate”, donde ofrecerán al público las tradicionales carnitas michoacanas.

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