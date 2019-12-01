Hallan cadáver en el pozo de una propiedad en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 13:51:48

Zamora, Michoacán, a 2 de junio 2026.- Un joven fue localizado sin vida en un pozo de un lote baldío de la colonia Revolución, a decir de las autoridades policíacas la víctima presentaba lesiones ocasiones por arma blanca.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que la mañana de este jueves en los numeros de emergencias recibieron un reporte sobre una persona aparentemente sin vida y con huellas de violencia en la calle Ferrocarril entre las calles Independencia y La Soledad.

Al lugar se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y paramédicos de Roa, estos últimos confirmaron el deceso del joven, el cual presenta lesiones de arma blanca.

Los policías acordonaron la zona, mientras el occiso fue identificado con el nombre de Jorge Luis D., H., de 19 años de edad, vecino de la colonia en mención.

Al lugar llegó personal Especializado de la Fiscalía General del Estado quienes con el apoyo de agentes ministeriales realizaron lo conducente y trasladado el cadáver a la morgue del Semefo local para los estudios correspondientes, del hecho se inicio la carpeta de investigación.