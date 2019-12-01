Tras 5 días de búsqueda capturan al tigre Kenzo, en Tepetlaoxtoc

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 10:19:11

Tepetlaoxtoc, Estado de México, a 2 de julio 2026.- Tras cinco días de búsqueda, autoridades del Estado de México, lograron capturar al tigre de bengala “Kenzo”, el cual estaba en libertad en el municipio de Tepetlaoxtoc.

En el operativo de captura participó personal de los tres niveles de gobierno, que encontró al ejemplar felino y logró sedarlo para ponerlo bajo resguardo.

La acción operativa comenzó cuando Kenzo escapó de un predio particular en Tepetlaoxtoc.

Lo que derivó en el despliegue de:

Patrullajes terrestres en comunidades y zonas cerriles.

Uso de drones para reconocimiento aéreo.

Colocación de cámaras trampa y monitoreo permanente.

Recorridos con personal especializado en fauna silvestre.

Coordinación entre cuerpos de emergencia, seguridad y autoridades ambientales.

Por su parte, la veterinaria Ivonne Cassaigne reveló que el ejemplar presenta algunas lesiones, por las que recibirá la atención necesaria antes de ser llevado a su lugar de resguardo permanente.

Mientras tanto, la alcaldesa de Tepetlaoxtoc informó que el felino será trasladado al Zoológico de Zacango, ubicado en Metepec.