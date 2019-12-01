Michoacán espera 715 mil turistas en Semana Santa, anuncia Roberto Monroy

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo del 2026.- El secretario de Turismo en el estado, Roberto Monroy García, anunció que durante el periodo vacacional de Semana Santa se esperan 715 mil turistas y visitantes en dos semanas que se contemplan actividades culturales y religiosas, pues esta es una entidad destacó suma importancia para el turismo religioso.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó que se otorgó un apoyo de 1.34 millones de pesos a municipios, donde se llevarán a cabo más de 700 actividades, recalcó la 50 edición de la Procesión del Silencio en Morelia, la Procesión de los Cristos en Pátzcuaro, o una oferta distinta como el surf en la costa y en alguno de los más de 400 balnearios que hay en Michoacán.

Destacó que se esperan cerca de mil millones de pesos de derrama económica durante estas dos semanas.

Roberto Monroy recalcó que se logró un 100 por ciento de ocupaciones hotelera en Uruapan para la edición 2026 del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, con inversión de cinco millones de pesos para nuevos toldos e infraestructura que se quedará para las próximas ediciones.