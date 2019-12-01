Tras cateo en Morelia, Michoacán, se detiene a una persona en posesión de estupefacientes

Tras cateo en Morelia, Michoacán, se detiene a una persona en posesión de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 10:34:43
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Morelia, Michoacán, 30 de marzo del 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, logró la detención de Juan Antonio “N”, por su posible responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 18 de marzo de 2026, personal de la Fiscalía ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Isaac Arriaga, en esta ciudad, donde fue detenido el imputado.

Durante la diligencia, se localizó una bolsa de plástico que contenía metanfetamina, equivalente aproximadamente a 238 dosis, presuntamente destinadas para su comercialización.

En audiencia, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado; además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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