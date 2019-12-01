Detenciones, estupefacientes y armas aseguradas en operativos de seguridad en varios estados del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 10:58:29

Ciudad de México, 30 de marzo del 2026.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre diversos operativos realizados del 27 al 29 de marzo de 2026 en distintas entidades del país, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla acciones para atender las causas de la violencia, fortalecer a la Guardia Nacional, impulsar la inteligencia e investigación y reforzar la coordinación con los estados.

En Baja California, en el municipio de Tecate, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, a quienes les aseguraron cuatro armas largas, 11 cargadores, 604 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, tres placas balísticas y un vehículo con reporte de robo. En Ensenada, fuerzas federales y estatales detuvieron a tres personas, asegurándoles cuatro armas largas, un arma corta, 20 cargadores, cartuchos, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas, un casco y un vehículo robado.

En Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, autoridades catearon un inmueble utilizado para almacenar y desmantelar vehículos robados, donde detuvieron a siete personas y aseguraron armas largas y cortas, cargadores, 86 cartuchos, dosis de metanfetamina, teléfonos celulares, computadoras, cámaras de vigilancia, 17 motocicletas —tres con reporte de robo— y dos vehículos robados.

En Chihuahua, en Guachochi, elementos federales detuvieron a dos personas y aseguraron una ametralladora, cuatro armas largas, 39 cargadores, mil 394 cartuchos, cinco chalecos tácticos, ocho placas balísticas, seis granadas y un vehículo. En Ciudad Juárez, dos personas más fueron detenidas con 25 bolsas de metanfetamina.

En Coahuila, durante inspecciones de seguridad realizadas por la SSPC y la FGR, se aseguraron 400 kilos de marihuana ocultos en paquetes y cajas de cartón.

En Guanajuato, en el municipio de León, fuerzas federales y estatales catearon un inmueble donde detuvieron a una persona y aseguraron 10 armas largas, tres armas cortas, 22 cargadores, cartuchos, diversas dosis de droga y dos chalecos tácticos.

En Michoacán, en Buenavista, autoridades detuvieron a cuatro personas con dos armas cortas, tres cargadores, 31 cartuchos, una motocicleta y dos vehículos.

En Hidalgo, en Progreso de Obregón y Tepeapulco, tras ejecutar dos órdenes de cateo, se aseguraron 97 mil 400 litros de gas LP, 15 vehículos, tres contenedores estacionarios, equipos telefónicos y diversa documentación.

En Puebla, en la colonia La Soledad, fuerzas federales y estatales detuvieron a dos personas, asegurándoles un arma corta, seis cartuchos, 221 dosis de droga, una motocicleta y dinero en efectivo.

En Querétaro, Hidalgo y Estado de México, autoridades federales ejecutaron dos órdenes de cateo y tres órdenes de aprehensión, además de liberar a cinco personas que se encontraban privadas de su libertad. En Querétaro, con apoyo de un binomio canino, también se aseguraron 15 kilos de metanfetamina y 1.5 kilos de marihuana dentro de un paquete en una empresa de mensajería.

En San Luis Potosí, en San Ciro de Acosta, fueron detenidas tres personas, dos de ellas menores de edad, con un arma corta y dosis de metanfetamina.

En Sinaloa, en Badiraguato, el Ejército aseguró 347 artefactos explosivos improvisados en el poblado La Tuna. En Navolato, cuatro personas fueron detenidas con una ametralladora, tres armas largas, dos armas cortas, 19 cargadores, 575 cartuchos, dosis de metanfetamina, un chaleco táctico y una motocicleta. En Mazatlán, autoridades detuvieron a una persona con 7.4 kilos de metanfetamina, mientras que en Mocorito, en el poblado Las Juntas, se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino donde se aseguraron 600 kilos de metanfetamina, 700 litros y 75 kilos de sustancias químicas, además de equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

En Sonora, en Nogales, autoridades aseguraron 900 pastillas de fentanilo y una réplica de arma corta, con un valor estimado de 332 mil pesos.

En Tabasco, en el municipio de Centro, fuerzas federales y estatales aseguraron un vehículo, siete armas largas, 282 cartuchos, 30 kilos de cocaína, 36 kilos de marihuana, 700 dosis de metanfetamina, seis chalecos tácticos, 30 placas balísticas y dos cascos.

En Tamaulipas, en Reynosa, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una persona que transportaba 16 mil 550 cartuchos útiles dentro de un vehículo.

En Veracruz, en Poza Rica, autoridades realizaron cuatro cateos en distintas colonias donde detuvieron a siete personas y aseguraron tres armas cortas, una granada, cargadores, 35 cartuchos, dosis de metanfetamina, un vehículo, teléfonos celulares y un módem.

Finalmente, en Yucatán, en Mérida, se aseguraron 10 kilos de marihuana dentro de un paquete en una empresa de mensajería, mientras que en Teya, sobre la carretera Mérida–Cancún, autoridades detuvieron a una persona con mil 25 cartuchos útiles.