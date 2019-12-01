Conductor pierde la vida por aparente infarto en Viñedos, en Querétaro capital

Conductor pierde la vida por aparente infarto en Viñedos, en Querétaro capital
Autor: Tania, Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 11:11:52
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Querétaro, Querétaro, a 30 de marzo 2026.- Servicios de emergencias y elementos de la Policía Municipal de Querétaro, se movilizaron al fraccionamiento Viñedos, en donde se reportó al conductor de una camioneta, desvanecido al interior.

Fue sobre Circuito Merlot, en donde perdió el control la camioneta en la que iba a bordo, y posteriormente se quedó sobre una jardinera, en donde posteriormente se solicitó el apoyo de los rescatistas.

Una vez en el lugar, analistas de Protección Civil, Bomberos de Querétaro y paramédicos del CRUM, realizaron maniobras de RCP, sin embargo, tras varios minutos de reanimación, confirmaron que los signos vitales ya no regresaron.

La zona fue acordonada por parte de elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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