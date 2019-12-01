Michoacán espera 420 mil turistas en Noche de Muertos: Roberto Monroy

Pátzcuaro, Michoacán, a 09 de octubre del 2025.- El secretario de Turismo en el estado, Roberto Monroy García, anunció que se esperan 420 mil turistas y visitantes para las actividades que comprenden la Semana de Celebración de Noche de Muertos, lo que podría dejar una derrama económica aproximada de 500 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó que la Semana de Noche de Muertos del año anterior, que comprendió del 20 de octubre al 03 de noviembre se recibieron cerca de 400 mil turistas y visitantes, con una derrama económica aproximada de 470 millones de pesos.

Enfatizó que se busca consolidar la semana completa de celebración, pues este es el segundo año que se lleva a cabo, ya que ello implica que los municipios amplíen sus actividades, haya mayor número de visitantes, pernocta más larga y mayor derrama económica.

Por su parte, Julio Alberto Arreola Vázquez, alcalde de Pátzcuaro, destacó que las reservas en hoteles del municipio se encuentran al 90 por ciento de su ocupación, a lo que se suma las habitaciones que se tienen a través de Airbnb.

En este sentido, consideró que es fundamental regular el hospedaje de plataformas como Airbnb, pues continúan representando una competencia desleal al gremio hotelero, además de no otorgar las condiciones de seguridad y protección civil que sí da un hotel.

Asimismo, mencionó que Pátzcuaro espera más de 280 mil visitantes únicamente en la noche de muertos, lo que también deja beneficios a municipios como Ario de Rosales, Salvador Escalante y Tacámbaro, dijo.

En cuanto al Tianguis Artesanal de Noche de Muertos, que se realiza en la Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro, se contará con la participación de 200 artesanos de todo el estado, lo que les dejaría una derrama económica de entre siete y ocho millones de pesos directo a los artesanos.