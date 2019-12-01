Michoacán, destino de interés para empresarios y hoteleros chinos: Sectur

Pekín, China, a 27 de septiembre de 2025.- Además de la mariposa monarca y la Noche de Muertos, Michoacán se quedó en la mira de China por la gastronomía y los patrimonios culturales de la humanidad con los que cuenta el estado, mismos que fueron promovidos durante la primera edición del Tianguis Turístico de México 2025 que se realizó en el continente asiático.

Las riquezas con las que cuenta “el alma de México” fueron difundidas por el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, quien acudió al evento en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y acompañó a la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante los dos días 25 y 26 de septiembre, más de 400 turoperadores y empresas chinas del ramo asistieron para explorar la oferta turística de México y de Michoacán. Además de las reuniones adicionales que se efectuaron, como la presentación de destino que se realizó ante empresarios, hoteleros, restauranteros y líneas aéreas, mostrando a la entidad como escenario de inversiones y para llegar a vivir experiencias turísticas, culturales, artesanales y de naturaleza.

“En este evento incentivamos los viajes de la población china a México y a Michoacán, a donde pueden llegar con una sola escala al conectar de Beijing con Tijuana y de ahí con nosotros”, comentó Monroy García.

Entre las líneas aéreas con las que se sostuvo reuniones estuvieron China Travel Service, JuneYao Airlines, y Hainan Airlines, empresas aliadas que externaron su compromiso e interés por fortalecer la conectividad aérea y turística, así como con las agencias de viajes Mafengwo, Qunar y Dragon Trail, las plataformas de viajes más influyentes del mercado chino. Además de China International Travel Service, China Tourism Association, y China International Travel Service, por mencionar algunos.