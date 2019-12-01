Michoacán destaca sus escenarios para locaciones en el marco del FICM

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2025.- “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”, es el eslogan que se promociona ante cineastas nacionales e internacionales que se encuentran en el estado para la 23 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) que se desarrolla del 10 al 19 de octubre.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, muestra a través del cine spot que se proyecta en cada una de las funciones del FICM, la riqueza natural y turística ideal para recibir a producciones que encontrarán en “el alma de México” locaciones, escenarios y talento que sume a sus proyectos.

La Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), desde su surgimiento hace apenas un año, ha logrado atraer telenovelas y producciones cinematográficas nacionales e internacionales, así como marcas que han rodado sus comerciales en el estado, mostrando las cualidades que tiene la entidad para facilitar y desarrollar cada proyecto. Ejemplo de ello son las siete producciones que de septiembre a noviembre han llegado y estarán en distintos municipios filmando.

En el cine spot, tanto el gremio cinematográfico como el público en general observan escenas de cintas como Janitzio, la primera cinta filmada en Michoacán en 1935; a María Félix con Maclovia (1948); hasta los personajes del Pato Donald, José Carioca y Pancho Pistolas con Los tres caballeros (1944), producción de Disney, sin dejar de lado a la película animada Coco de Disney Pixar (2017); así como Hidalgo, la historia jamás contada (2010) que tuvo sus escenarios en Morelia, reuniendo a figuras como Cecilia Suárez, Demián Bichir, Ana de la Reguera, Luis Gerardo Méndez, Plutarco Haza, entre muchos más.

El lago de Pátzcuaro, la isla de Janitzio, Santa Clara del Cobre, Morelia, Arócutin, la reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca y las playas de Michoacán, son solo algunos de los escenarios que se muestran en este video ante la comunidad cinematográfica mundial que se ha reunido en la capital del estado para este evento que celebra al séptimo arte.

La Sectur Michoacán compartió este cine spot a través de sus redes sociales que se puede observar en el siguiente link: https://www.facebook.com/share/v/1Z8w85BV3t/?mibextid=wwXIfr.