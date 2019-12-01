México destaca con tres ciudades entre las mejores del mundo, según Travel + Leisure 

México destaca con tres ciudades entre las mejores del mundo, según Travel + Leisure 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 19:38:54
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Ciudad de México, 7 de julio de 2026.- La revista internacional Travel + Leisure dio a conocer la lista de las 10 mejores ciudades del mundo en los World’s Best Awards 2026, en la que destacan tres ciudades mexicanas.

De acuerdo con el ranking oficial, San Miguel de Allende fue reconocida como la Mejor Ciudad del Mundo con una puntuación de 93.07. Además, al ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2008, es considerada uno de los ejemplos más antiguos y mejor conservados de urbanismo en Norteamérica. “La ciudad evoca más a Europa que al continente americano, gracias a sus calles empedradas y estrechos callejones que desembocan en el corazón del centro histórico”, señaló Zachary Rabinor, asesor de T+L A-List y cofundador de Journey Mexico.

Oaxaca alcanzó el quinto lugar con una puntuación de 91.59 y fue descrita como una ciudad vibrante, donde las ancestrales tradiciones zapotecas conviven con la creatividad contemporánea. Aunque muchos visitantes llegan atraídos por su reconocida gastronomía, que incluye mole, tlayudas y mezcal, es la hospitalidad de sus habitantes lo que convierte a este destino en una experiencia verdaderamente inolvidable.

Por otro lado, la Ciudad de México se ubicó en la novena posición con una puntuación de 90.49. La publicación destacó que la capital ofrece museos, experiencias culturales, hoteles de alta categoría y una gastronomía excepcional en prácticamente cada esquina.

“Aun cuando la visita sea de un solo día, lo ideal es combinar atractivos históricos y contemporáneos. Un recorrido por el Centro Histórico permite admirar los icónicos murales del Palacio de Bellas Artes y degustar un elote de un puesto ambulante en el Zócalo, la plaza principal de la capital mexicana”, puntualizó la revista.

Finalmente a Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que estos reconocimientos reflejan la riqueza cultural, histórica y gastronómica, así como la hospitalidad que distingue a los destinos mexicanos incluidos en el listado.

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