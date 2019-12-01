México debe conocer la K’uínchekua: Sectur federal

Ciudad de México, a 12 de febrero del 2026.- México y los mexicanos deben conocer la K’uínchekua, llamó Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo federal, pues consideró que se trata de un espacio que está a la altura de otros eventos que se desarrollan en el país a lo largo del año, pues cuenta con Andrés Campos como director artístico, mismo director de los espectáculos en Xcaret, dijo.

En el marco de la presentación del evento en la Sectur federal, la funcionaria del gobierno de México consideró que la K’uínchekua no solo permite que las comunidades transmitan su historia y cultura de una manera digna, sino también gastronomía y artesanías.

Consideró que Michoacán es la historia de México, un “museo andante”, por lo que es prioritario dar a conocer todos los atractivos que tiene la entidad, más allá de todos los proyectos que se tienen en marcha dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Rodríguez Zamora destacó que pocos eventos tienen una plataforma en la que se pueden solicitar los boletos como ocurre en este caso, por lo que reconoció el ordenamiento que se tiene para vivir la K’uínchekua y que además hará que este evento logre impulsarse a nivel nacional.

En este sentido, Roberto Monroy García, secretario de Turismo en Michoacán recordó que hace tres años en Oaxaca por invitación del gobierno municipal, por lo que se busca seguir con la difusión y que pueda llegar a otros espacios, además de las Yácatas de Tzintzuntzan.

El funcionario estatal mencionó también que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla está en el proceso de consolidar la K’uínchekua para que el siguiente gobierno lo tome como un evento que debe trascender más allá de los gobiernos.