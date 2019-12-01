Mauricio Kuri toma protesta a SKÅL Querétaro y reafirma impulso al turismo

Querétaro, Querétaro, 13 de febrero del 2026.- En Querétaro le apostamos fuerte a construir una cultura turística de calidad, con mayor presencia internacional; fuerza operativa y conectividad; enfoque incluyente y sostenible; y asumiendo nuestro papel como promotores del estado y de México en el mundo, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al tomar protesta al Presidente y Comité Directivo de la Asociación SKÅL en la entidad.

Desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal afirmó que en este camino se cuenta con grandes aliados, como el presidente nacional, Rodrigo Álvarez y Jiménez, así como con las y los integrantes de esta asociación, quienes, con su talento y liderazgo, construyen puentes permanentes de innovación y cooperación, y aportan una visión que impulsa el desarrollo sostenible.

Mauricio Kuri reconoció la gestión de Miguel Ángel González Galván al frente de la asociación en el estado. Asimismo, refrendó el respaldo de su administración para facilitar y fortalecer la labor del nuevo presidente, Luis Signoret Luna, así como de cada integrante del Comité Directivo de la Asociación SKÅL Querétaro.

“De verdad, te conozco hace mucho Luis; te deseo lo mejor de lo mejor. Estoy seguro de que te irá muy bien, porque en todo lo que haces eres muy responsable, eres trabajador, conoces perfectamente bien el gremio turístico y, aunque Miguel dejó la vara alta, tu responsabilidad es dejarla más alta. A todas y todos el gremio de este gran sector: no le bajen, tienen que echarlo para adelante y, de verdad, defendamos Querétaro, Querétaro vale la pena y hay que llevarlo al siguiente nivel”, apuntó.

Expresó que el estado ofrece un portafolio de turismo diversificado que este 2026 afianzará proyectos de gran impacto económico y social como el vuelo directo Querétaro-Madrid; las 11 nuevas rutas aéreas que anunció junto con Volaris; el Camino Iniciático de Santiago, en la Sierra Gorda; y la consolidación del turismo de romance.

Afirmó que el turismo se ha convertido en una respuesta concreta a muchos de los desafíos que enfrentan México y el mundo; y desde Querétaro, apuntó, se tiene la oportunidad de aprovechar la diversidad cultural, natural e histórica para fortalecer esta industria y generar bienestar para más familias.

En su discurso, el presidente de la Asociación SKÅL en Querétaro, Luis Signoret Luna, afirmó que la entidad vive un momento estratégico, pues ha consolidado estabilidad, competitividad y visión, lo que le ha permitido posicionarse como un referente nacional e internacional en desarrollo económico, industrial y turístico. Atribuyó estos resultados al liderazgo y trabajo del gobernador, Mauricio Kuri; a la labor de su equipo, así como a la participación activa del sector privado y académico.

Signoret Luna expresó que con la toma de protesta se formaliza un compromiso institucional de impulsar el desarrollo turístico del estado. Señaló que recibe esta encomienda con gratitud y plena conciencia de su relevancia, pues presidir SKÅL Querétaro no es solo un cargo honorífico, sino una responsabilidad que implica liderazgo, amistad, servicio y visión a largo plazo.

“Cuentan con SKÅL Querétaro como un aliado para seguir trabajando por un mejor Querétaro, y que juntos sigamos siendo y haciendo de Querétaro un referente nacional y mundial. Porque cuando el turismo se gestiona con unión, con visión, con institucionalidad y con valores, no sólo impulsa destinos, contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades y al fortalecimiento de nuestro estado y de nuestro país”, manifestó.

El presidente mundial de SKÅL International, Andrés Hayes, destacó que Querétaro ha demostrado que el turismo no es únicamente una actividad económica, sino una estrategia integral de desarrollo que apuesta por la sustentabilidad, innovación, conectividad e industria, así como por la riqueza gastronómica y el fortalecimiento del talento humano que lo posiciona como uno de los destinos más completos y competitivos en México.

Indicó que este acto protocolario no solo marca el inicio de una nueva etapa al frente de SKÅL Querétaro, sino también el fortalecimiento de una alianza estratégica con SKÅL International, que permitirá a la entidad no solo integrarse a la conversación global del turismo, sino también liderarla.

“Me complace anunciar que este va a ser el piloto a nivel mundial utilizando al estado de Querétaro, por esta alianza estratégica con SKÅL International. Permítanme proponer una frase que sintetiza esta visión compartida: Querétaro, donde el futuro del turismo ya comenzó. Porque aquí convergen historia y modernidad, tradición e innovación, cultura y negocios. Aquí se construye el presente con visión de futuro”, resaltó.

El presidente saliente de la Asociación SKÅL en Querétaro, Miguel Ángel González Galván, detalló que SKÅL International es la organización global de turismo más grande del mundo. Fundada en París en 1934, actualmente cuenta con más de 12 mil miembros en más de 90 países, integrados en alrededor de 300 asociaciones. En Querétaro, añadió, la organización está conformada por 53 socios.

Ante los buenos resultados de la asociación en la entidad, comentó que continuarán con sus esfuerzos para llevar a Querétaro al siguiente nivel en materia turística, en estrecha coordinación con los socios del sector y con el respaldo del Gobierno del Estado.