Más de 80 artistas internacionales llegarán al Festival de Moda, Arte y Cultura en Morelia: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 12:54:05

Morelia, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- Michoacán se consolida como referente nacional e internacional en turismo de moda, arte y cultura con la sexta edición del Festival Internacional de Moda, Arte y Cultura (FIMAC), que se realizará en la capital del estado del 25 al 28 de marzo, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Para esta edición 2026, el FIMAC reunirá a más de 80 artistas internacionales, quienes cautivarán al público con su talento creativo y propuestas escénicas en diversos espacios emblemáticos de la capital michoacana, como el Centro Cultural Clavijero, el Acueducto, la Catedral y el Teatro Mariano Matamoros, entre otros, explicó Miguel Ángel Reyes, director del festival.

Destacó que este encuentro también impulsa el talento local, al brindar espacio a diseñadores michoacanos para proyectarse en el ámbito internacional, ya sea a través de colaboraciones o mediante su participación en otros eventos de gran relevancia.

“Regresamos con la sexta edición bajo un concepto que lo define todo: escenarios eternos. Porque hay momentos que trascienden en el tiempo, se viven, capturan y se cuentan durante décadas”, expresó el diseñador de moda Alberto Rega.

El programa integra pasarelas, alfombras rojas, exposiciones y música. Entre sus actividades destaca una de las exhibiciones más esperadas del año en México: la muestra monumental de Leonora Carrington, la icónica pintora surrealista que transformó la visión artística de toda una generación.

La exposición estará disponible en el Centro Cultural Clavijero del 25 al 28 de marzo con acceso libre. Para conocer la programación completa y más detalles, se invita a consultar las redes sociales oficiales del festival: @fimacmx.