Más de 200 mil personas Villa Navideña del Ceconexpo: Roberto Monroy

Morelia, Michoacán, a 13 de enero del 2025.- La Villa Navideña de Michoacán, instalada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), recibió a 202 mil 120 personas durante su estadía del 13 de diciembre del 2025 al 07 de enero del 2026, así lo informó Roberto Monroy García, secretario de Turismo en la entidad.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal compartió que esto representa un incremento del 2.5 por ciento en comparación con las visitas del 2024, donde se recibieron 197 mil 90 personas. Además de que se registraron 44 millones de pesos de contribución económica, con visitantes de 18 estados de la República, así como internacionales de China, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Colombia, España.

Asimismo, explicó que hubo más de 40 mil asistentes que hicieron uso de la pista de hielo de la Villa, misma que fue inaugurada con un espectáculo del patinador olímpico, Donovan Carrillo.

Roberto Monroy señaló que en estos primeros días del año recibieron la visita diplomática de la Embajada de Canadá, con quienes sostuvieron una reunión con el gabinete de seguridad estatal para informar los avances en la materia, además de reunirse con autoridades comunales, visitar a Sierra Chincua y Tlalpujahua.

También, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se recibió la visita de Josefina Rodríguez Zamora, su homóloga federal, con quien se tomaron determinaciones como que el Tianguis Artesanal de Uruapan tendrá una nueva infraestructura y techado, que será de beneficio para los cientos de artesanos y preservan este espacio de arte, identidad y cultura.