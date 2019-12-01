Más de 150 mil fieles visitarán a la Virgen de Acahuato, Apatzingán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 12:01:55

Morelia, Michoacán, a 21 de enero del 2026.- Los días 01 y 02 de febrero, más de 150 mil personas habrán de visitar a la Virgen de Acahuato, localidad de la parte de tierra fría de Apatzingán, así lo anunciaron autoridades municipales y eclesiásticas; Gerardo de Jesús Andrade López, director de Ferias y Turismo de Apatzingán, comentó que esta es una fiesta religiosa pero que sirve para conocer la cultura de Apatzingán y su tenencia de Santiago Acahuato.

En conferencia de prensa, el funcionario municipal comentó que Acahuato está a 15 o 20 minutos en vehículo desde la cabecera municipal, es una localidad productora de frutos como lima, mamey, guayaba, jícama. Es visitado por los peregrinos, algunos suben a pie desde el 01 de febrero para llegar el 02 a la iglesia.

Agregó que quienes quieran conocer esta festividad religiosa también pueden llegar en camión que se toma en diversos puntos del municipio.

Alejandra Madrigal Ávalos, Jefa de Tenencia de Santiago Acahuato, señaló que se esperan aproximadamente 150 mil personas creyentes, visitantes de Jalisco, Querétaro, Estado de México, así como comerciantes de lugares como Toluca, Estado de México, Zamora, lo que dejaría una derrama económica de 3.5 millones de pesos.

Enfatizó que se llevará a cabo un programa cultural que se planeó de manera cuidadosa para evitar circunstancias que hagan apología del delito.

Finalmente, el Seminarista, Emanuel Flores Guzmán, explicó que esta fiesta data del siglo XVI, luego de la aparición de la Virgen en el siglo XIV o XV, que se apareció en un árbol de la comunidad.

Agregó que se tiene conocimiento de que los frayles Franciscanos le suplicaban a la Virgen ante alguna inclemencia como una epidemia, o un terremoto.