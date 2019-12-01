Mariposa Monarca y la Noche de Muertos cautivan al mercado asiático: Sectur

Mariposa Monarca y la Noche de Muertos cautivan al mercado asiático: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 10:36:54
Pekín, China, a 26 de septiembre de 2025.- Michoacán se conecta con el mundo y en este mes de septiembre ha llegado hasta China para el Tianguis Turístico de México 2025. La riqueza de las tradiciones, gastronomía, artesanías y destinos turísticos han cruzado fronteras para enamorar y presentarse en este evento celebrado por primera vez en el continente asiático.

“Mención especial merecen las mariposas monarcas y la Noche de Muertos de Michoacán, emblemas que representan a ‘el alma de México’ a nivel mundial”, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), quien se encuentra representando al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y acompañando a la titular de la Sectur federal, Josefina Rodríguez Zamora.

“La grandeza de Michoacán la hemos compartido con touroperadores, empresarios, hoteleros e importantes agencias de viajes como Mafengwo, Qunar y Dragon Trail, las plataformas de viajes más influyentes del mercado chino”, destacó el funcionario estatal. 

Estas reuniones, señaló Monroy García, buscan incentivar la promoción y los viajes de la población china al estado, “una de estas agencias tiene un padrón de 140 millones, y otra cuenta con 127 millones de personas a las que se les compartirá información de Michoacán”, resaltó.

El funcionario destacó la estratégica conexión aérea entre Beijing, Tijuana y Morelia, la cual deja a Michoacán a solo un vuelo de distancia de China. "Michoacán no solo se explica, se vive y enamora al mundo", concluyó el titular de la política turística de "el alma de México".

