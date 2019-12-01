Mañana concluye la presencia de la Noche de Muertos de Michoacán en España

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- Mañana domingo 8 de noviembre concluye la presencia de la Noche de Muertos de Michoacán en la Casa de México en España, en Madrid, donde durante más de un mes visitantes nacionales e internacionales han podido acercarse a una de las tradiciones más representativas del estado a través de un altar que une historia, música, arte popular y memoria, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La Casa de México en España dedicó este año su ofrenda al compositor mexicano Agustín Lara (1897-1970), cuya música representa un puente cultural y afectivo entre México y España. La instalación recrea un cementerio michoacano durante la Noche de Muertos, con velas, flores de cempasúchil, copal, alimentos y piezas que evocan el encuentro simbólico entre las personas y quienes ya partieron.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, señaló que los elementos se componen de artesanías de barro vidriado procedentes de Michoacán, entre ellas las elaboradas por el artesano José Manuel Jerónimo Ceja. Agregó que estas obras permiten mostrar las técnicas tradicionales que forman parte de la identidad cultural mexicana.

Asimismo, la representación incorpora a la Mariposa Monarca, símbolo que, dentro de la tradición de comunidades purépechas y mazahuas, se relaciona con la llegada de las almas de los difuntos a los bosques michoacanos durante estas fechas.

El funcionario destacó que con este tipo de actividades y representaciones se comparte de forma internacional una de las tradiciones de mayor arraigo en la entidad, así como las expresiones artesanales y la riqueza cultural de Michoacán, lo que consolida al estado como “el alma de México”.