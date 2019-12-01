Los Freddy’s hacen vibrar el Centro Histórico, en la gran fiesta moreliana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 21:34:35

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- En el marco de las celebraciones por el natalicio de José María Morelos y Pavón, la emblemática agrupación Los Freddy’s se presentó en el primer cuadro de la ciudad, donde su música hizo cantar y bailar a las familias y visitantes que viven la Fiesta Moreliana.

Con una trayectoria que inició en los años sesenta, Los Freddy’s se han consolidado como referentes de la balada romántica mexicana, con temas inolvidables, como “Déjenme llorar”, “El Primer tonto”, y "Sin tu amor". Sus interpretaciones llenaron de nostalgia el Centro Histórico, que se vio repleto de asistentes disfrutando de un ambiente festivo.

Los monumentos de Morelia se convirtieron en testigos de esta gran noche, donde chicos y grandes corearon cada éxito, demostrando que la música romántica sigue uniendo a generaciones.

El Gobierno de Morelia, que encabeza el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, se enorgullece de celebrar al Siervo de la Nación con una gran noche de música y convivencia.