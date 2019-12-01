Llegará el Nexpa Pro Surf 2026 a la costa michoacana con competidores de diferentes países

Aquila, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Las olas de la costa michoacana recibirán a competidores de México, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Uruguay, entre otros, durante el Nexpa Pro Surf 2026.

Este torneo internacional se realizará del 13 al 15 de noviembre en Barra de Nexpa, municipio de Aquila, con el propósito de impulsar el turismo deportivo y proyectar las playas del estado como destinos clave para la práctica de esta disciplina, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El torneo contará con las categorías Surf Open Varonil y Femenil, con una bolsa de premiación en efectivo y reconocimientos en especie otorgados por patrocinadores. En la rama varonil, el primer lugar recibirá 15 mil pesos, mientras que la ganadora de la rama femenil obtendrá 12 mil pesos, detalló el organizador del evento, Jerry Mellín.

Como parte de las actividades, el domingo 15 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, se llevará a cabo el Primer Festival Aire de la Costa, una celebración familiar que incluirá teatro, espectáculos de títeres, arte circense, música y baile de Tierra Caliente y Costa Sierra, así como talleres artísticos y culturales para todas las edades, explicó Alejandro Mellín, integrante del comité organizador.

Por su parte, el titular de la Sectur señaló que con este encuentro deportivo y cultural, el estado fortalece su oferta de experiencias en la región Playas de Michoacán, al tiempo que promueve sus atractivos naturales, impulsa la llegada de visitantes y genera oportunidades de derrama económica para las enramadas y prestadores de servicios turísticos de la zona.