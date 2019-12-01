Hallan cadáver de una mujer en La Piedad, Michoacán; presumen atropellamiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 07:47:15

La Piedad, Michoacán, a 11 de noviembre 2026.- El cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino la cual presentaba huellas de atropellamiento, fue localizado en el Libramiento Oriente de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre la presencia del cuerpo sin vida de una mujer, en la referida vialidad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo en donde, con base en la necropsia de ley, se determinarán las causas de muerte.