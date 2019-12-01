Caen en Chiapas 14 presuntos miembros de organización criminal de Sinaloa; hay 2 líderes entre ellos

Caen en Chiapas 14 presuntos miembros de organización criminal de Sinaloa; hay 2 líderes entre ellos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 07:24:50
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Benemérito de las Américas, Chiapas, a 11 de noviembre 2026.- Personal de Seguridad federal y estatal capturó a 14 presuntos miembros de una organización criminal de Sinaloa, durante un operativo en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas.

Según la información oficial, entre los detenidos se encuentran dos líderes regionales del Cártel de Sinaloa.

Además, se dio a conocer que en la acción operativa participó personal del la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Policía Estatal de Chiapas y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

En la intervención los uniformados lograron el aseguramiento del siguiente arsenal:

  • 12 armas largas
  • 97 cargadores
  • 882 cartuchos útiles
  • 17 chalecos tácticos equipados con placas balísticas
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