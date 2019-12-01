Marina reporta afectaciones por más de 5 mil mdp al crimen organizado en Michoacán; destaca 119 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 08:02:33

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México, destacó que ha logrado afectaciones por 5 mil 355 millones de pesos a las organizaciones que operan en Michoacán, así como la detención de 119 presuntos integrantes del crimen organizado.

Igualmente, la dependencia federal mencionó que se ha concretado el aseguramiento de más de 10 toneladas de cocaína, 7.5 toneladas de metanfetamina y 31 toneladas de mariguana en la entidad.

Además, resaltó que mantiene el despliegue de mil 300 elementos y 61 vehículos en Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila, con el apoyo de buques, helicópteros, sistemas aéreos no tripulados y drones, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual se enfoca en los siguientes tres ejes principales: atención a las causas; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.

En el boletín de prensa, la Semar recalcó la desarticulación de Los Pichilinguillos, célula dedicada al tráfico internacional de cocaína por el litoral michoacano, y las detenciones de integrantes de células vinculadas con la extorsión de agricultores.

También recordó la captura de Rafael .N., alias ‘el R2’, señalado como líder de Los R y presunto coautor intelectual del homicidio del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.