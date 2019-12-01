Pleitos internos de Morena le abren a Alfonso Martínez paso en las encuestas rumbo al 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 08:34:04

Morelia, Mich., 11 de noviembre de 2026.— Mientras Morena continúa enfrascado en disputas internas, diferencias entre sus principales liderazgos y una competencia anticipada por los espacios de poder rumbo a 2027, Alfonso Martínez Alcázar comienza a encontrar terreno fértil para fortalecer su posicionamiento electoral en Michoacán.

Lo que debería ser una etapa de organización y construcción de acuerdos dentro del partido guinda se ha convertido en un escenario de confrontaciones políticas, intereses de grupo y disputas por las candidaturas, particularmente en torno a la gubernatura y los principales municipios del estado.

Las diferencias entre los distintos bloques morenistas, las inconformidades que dejó el proceso interno y la competencia por las coordinaciones municipales están generando un desgaste que podría terminar beneficiando a sus adversarios políticos.

Y en ese escenario, Alfonso Martínez parece estar encontrando una oportunidad que difícilmente tendría con un Morena cohesionado.

La más reciente medición de LaEncuesta.mx, levantada del 6 al 8 de noviembre, refleja lo competida que comienza a ponerse la contienda: Carlos Torres Piña aparece con 27.4 por ciento de las preferencias, seguido por Alfonso Martínez con 25.1 por ciento y Raúl Morón con 22.9 por ciento.

Una diferencia de apenas 2.3 puntos entre el primero y el segundo lugar, dentro del margen de error reportado por la propia medición.

El dato no es menor: el alcalde de Morelia comienza a colocarse en una posición competitiva frente a los perfiles de Morena, en un momento en el que las diferencias internas del partido podrían dificultar la construcción de una candidatura de unidad.

El problema para Morena es que las elecciones no se ganan únicamente con la marca partidista. También se necesita cohesión, operación territorial, acuerdos políticos y capacidad para mantener unidos a los distintos grupos después de una definición interna.

Si las confrontaciones continúan, la oposición podría encontrar en esas fracturas su principal ventaja rumbo a 2027.

Alfonso Martínez, por su parte, tiene la oportunidad de capitalizar el momento, ampliar sus alianzas y presentarse como una alternativa competitiva ante un partido que, pese a conservar una importante fuerza electoral, enfrenta el desafío de resolver sus diferencias antes de que comiencen formalmente las campañas.