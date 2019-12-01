Llegada aérea de pasajeros a Michoacán crece más del 19 % en este septiembre: Sectur

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2025.- Michoacán se conecta con el mundo a través del Aeropuerto Internacional de Morelia. Muestra de ello es el incremento del 19.5 por ciento en la llegada de pasajeros, tanto nacionales como internacionales, respecto al mismo mes de 2024, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Datos proporcionados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) arrojan que los pasajeros nacionales incrementaron este 2025 más del 20 por ciento, mientras que la llegada de internacionales fue de más del 13 por ciento en comparación al mes de septiembre del año pasado.

“Se observa una tendencia creciente en el número de pasajeros totales al Aeropuerto Internacional de la capital del estado, lo que es reflejo del impulso histórico que hemos dado desde la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para fortalecer la conectividad aérea de Michoacán con el mundo”, comentó Monroy García.

Datos proporcionados por el Observatorio Turístico de Michoacán señalan que el registro de turistas y visitantes en este mes de septiembre fue de más de 558 mil personas, afluencia turística que incrementó un 3.3 por ciento, mientras que la derrama económica fue de 872 millones de pesos, es decir, 2.9 por ciento más que el año pasado.

El titular de la política turística de “el alma de México” señaló que esta conectividad será aprovechada estratégicamente en el último trimestre del año. El objetivo es impulsar la llegada de turismo nacional e internacional para que experimenten la cultura, tradiciones, gastronomía, festivales, migraciones y, sin duda, la emblemática Noche de Muertos de Michoacán, reconocida a nivel mundial.