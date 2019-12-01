Llega Rock y Humo al Centro Histórico de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 20:25:13

Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2026.- El Festival Rock y Humo, se prepara para encender el corazón del Centro Histórico de Morelia los próximos 1 y 2 de mayo, en un evento que celebra la fuerza creativa de la escena musical local.

Durante dos días, 14 bandas morelianas tomarán el escenario para compartir su propuesta sonora con el público, en un encuentro que busca consolidarse como una plataforma de impulso y visibilidad para el talento joven de la ciudad.

Rock y Humo nace con la intención de abrir espacios donde las nuevas generaciones puedan expresarse, conectar con audiencias y fortalecer la identidad musical de Morelia.

El cartel del festival reúne tanto a bandas consolidadas dentro de la escena rock local, como a proyectos emergentes de reciente creación, generando un diálogo entre experiencia y frescura que promete una experiencia diversa y vibrante para los asistentes.

Más allá de la música, el festival busca convertirse en un punto de encuentro para la comunidad cultural, fomentando la convivencia, el intercambio artístico y el reconocimiento del talento local en un entorno accesible y dinámico.

Rock y Humo invita a la ciudadanía a sumarse a esta celebración de la música independiente, apoyar a las bandas locales y ser parte de un movimiento que apuesta por el crecimiento cultural de Morelia.

La cita, es en Avenida Guadalupe Victoria #215, en el Centro Histórico de Morelia, con un costo de 80 pesos en acceso para adultos, y entrada gratuita a menores de 0 a 12 años de edad.