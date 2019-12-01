Llega la Segunda Edición del Festival del Maíz al Pueblo Mágico de Jiquilpan

Llega la Segunda Edición del Festival del Maíz al Pueblo Mágico de Jiquilpan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 21:51:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jiquilpan, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- Como parte de las actividades de la Feria de la Expropiación Petrolera 2026, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Turismo y Cultura, invita a la ciudadanía y a visitantes de la región a disfrutar del 2do Festival del Maíz, una celebración que honra una de las raíces más profundas de nuestra identidad y tradición.

Este 14 y 15 de marzo, la Explanada de La Aguadora será el punto de encuentro donde familias, productores, artesanos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente lleno de gastronomía, cultura y tradición, con venta de artesanías, corredor gastronómico y presentaciones culturales que resaltan la riqueza de nuestra tierra.

El Festival del Maíz es una oportunidad para fortalecer nuestras tradiciones, impulsar la economía local y compartir con orgullo el sabor y la historia que distinguen a Jiquilpan, Pueblo Mágico.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autoridades forenses entregan los cuerpos de los trabajadores que fallecieron en el colapso de edificio en la CDMX
Acribillan a taxista cerca del Cereso de Uruapan, Michoacán; quedó sin vida junto a su unidad
Tras aparatoso accidente, se quedan 6 colonias sin energía eléctrica en Celaya, Guanajuato
Se incendia camioneta en la colonia Lomas de Morelia de la capital michoacana; autoridades investigan
Más información de la categoria
¿Comandos de EEUU en México? Analistas advierten posible incursión secreta de Trump contra carteles
Promoverá Memo Valencia acción de inconstitucionalidad para frenar venta de bienes estatales
Rescatan a un hombre que se encontraba privado de la libertad en Chimalhuacán, Estado de México; hay 7 detenidos
Se reúne la alcaldesa de Uruapan con Harfuch para dar seguimiento a los temas de seguridad del municipio
Comentarios