Llega la Segunda Edición del Festival del Maíz al Pueblo Mágico de Jiquilpan

Jiquilpan, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- Como parte de las actividades de la Feria de la Expropiación Petrolera 2026, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Turismo y Cultura, invita a la ciudadanía y a visitantes de la región a disfrutar del 2do Festival del Maíz, una celebración que honra una de las raíces más profundas de nuestra identidad y tradición.

Este 14 y 15 de marzo, la Explanada de La Aguadora será el punto de encuentro donde familias, productores, artesanos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente lleno de gastronomía, cultura y tradición, con venta de artesanías, corredor gastronómico y presentaciones culturales que resaltan la riqueza de nuestra tierra.

El Festival del Maíz es una oportunidad para fortalecer nuestras tradiciones, impulsar la economía local y compartir con orgullo el sabor y la historia que distinguen a Jiquilpan, Pueblo Mágico.