Ataque armado deja dos muertos en Colinas del Sur, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 00:08:53

Morelia, Mich., a 12 de marzo de 2026.- Un ataque a balazos registrado durante la noche del miércoles en calles de la colonia Colinas del Sur dejó como saldo dos hombres sin vida y un tercero lesionado, informaron autoridades policiales.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Oyamel, casi en la esquina con Guayacán, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911. Tras la alerta, al sitio se movilizaron elementos de seguridad pública y paramédicos.

A su llegada, los socorristas confirmaron que dos hombres ya no presentaban signos vitales debido a las heridas de bala que sufrieron. Las víctimas quedaron tendidas en la vía pública y, hasta el momento, no han sido identificadas.

De acuerdo con información preliminar, los presuntos responsables del ataque habrían escapado del lugar a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Posteriormente acudieron peritos de la Fiscalía del estado, quienes realizaron las primeras diligencias y la recolección de indicios. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente.

De manera extraoficial se informó que un hombre con lesiones por arma de fuego arribó por sus propios medios a un hospital privado ubicado en la zona de Altozano. Hasta ahora se desconoce si esta persona está relacionada con el ataque ocurrido en Colinas del Sur.

La Fiscalía del estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad de las víctimas, así como ubicar a los responsables.