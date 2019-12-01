Lista la tercera edición de los Premios al Turismo Responsable en Michoacán

Morelia, Michoacán, 21 de abril de 2026.- Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso de quienes fortalecen la actividad turística en el estado, se presentó la convocatoria para los Premios al Turismo Responsable 2026, organizados por Ecoturismo Morelia S.A de C.V.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, señaló que estos premios buscan destacar la labor de prestadores de servicios, cocineras y cocineros tradicionales, artesanos, productores y destinos que contribuyen a la preservación y revalorización de las tradiciones y saberes locales.

Patricia Lizbeth Huerta Calderón, representante de la Academia de Turismo y parte de los organizadores, explicó que a través de esta iniciativa se impulsa un modelo turístico que promueve la identidad cultural y el desarrollo sostenible, generando beneficios tanto para las y los visitantes como para las comunidades anfitrionas.

En esta tercera edición, los premios representan una plataforma para visibilizar las prácticas que hacen del turismo un motor de conservación e inclusión, según destacó Verónica Santos Mendoza, representante de Ecoturismo Morelia. Con ello, se consolida a Michoacán como un destino que protege y valora su patrimonio cultural y natural.

Las y los interesados pueden consultar a las y los postulados que serán dados a conocer el 22 de abril a través de Facebook en “Academia de Turismo”, asimismo detallaron que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 8 de mayo en Morelia. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 443 312 9708 y vía WhatsApp al 44 34 11 11 78.