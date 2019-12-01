Dan 20 años de prisión a responsable de violar a su hijastra de 5 años en Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Juan Carlos “N”, tras acreditar su plena responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, cometido contra su hijastra de 5 años de edad.

Sobre el particular se informó que en el desarrollo del juicio, el agente del Ministerio Público demostró que, entre los meses de enero y mayo de 2024, el ahora sentenciado agredió sexualmente en diversas ocasiones a la víctima, cuando se quedaba a solas con ella.

Derivado de estos hechos se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional de Zamora, donde se llevaron a cabo actos de investigación que permitieron establecer la participación del responsable, quien fue detenido mediante orden de aprehensión otorgada por un Juez de Control y posteriormente vinculado a proceso.

Una vez desahogadas las pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en su contra, imponiéndole una pena de 20 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño a favor de la víctima.