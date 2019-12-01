Incineran un sembradío de hierba verde en Huetamo, Michoacán 

Incineran un sembradío de hierba verde en Huetamo, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 17:13:05
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Huetamo, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- Como resultado de una acción estratégica dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron, aseguraron e incineraron un sembradío con más de 12 mil 600 plantas de mariguana. 

Sobre el particular se informó que agentes de la Guardia Civil en coordinación con el personal del Ejército Mexicano realizaban trabajos operativos en la zona serrana de la localidad de Buena Vista, donde detectaron un predio con aproximadamente 2 mil 100 metros cuadrados utilizados para el cultivo del enervante. 

Asimismo, en otro punto de esta misma localidad fueron encontrados dos costales con aproximadamente 13 kilogramos de hierba verde y seca con las características de la mariguana, mismos que fueron incinerados junto con las plantas localizadas. 

La SSP en conjunto con las autoridades federales mantienen activo un esquema operativo en todo el territorio michoacano con el objetivo de frenar todo hecho ilícito que atente en contra del bienestar de la sociedad.

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