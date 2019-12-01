Fallece motociclista tras sufrir accidente en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 18:51:05

Zamora, Michoacán, 21 de abril de 2026.- El conductor de una motocicleta perdió la vida al llegar a un nosocomio, a donde fue trasladado debido a las lesiones que sufrió al chocar contra una camioneta cuyo conductor intentó ganarle el paso y se dio a la fuga, informaron fuentes policiales.

El aparatoso accidente ocurrió aproximadamente a las 13:35 horas de este martes, en la avenida Juárez, esquina con Ramón Ascencio, en la colonia Ejidal Norte, donde algunos testigos se acercaron para tratar de auxiliar al lesionado.

Enseguida llegaron paramédicos de Rescate para brindarle los primeros auxilios a Miguel A. V., de 50 años de edad, vecino del fraccionamiento Real del Jericó, quien fue canalizado a un nosocomio para su atención médica, pero al llegar perdió la vida.

Oficiales de Tránsito Municipal se encargaron de la vialidad para evitar otro percance; asimismo, realizaron los peritajes y aseguraron la motocicleta marca Italika WS175, color negro con azul, con placa L2F17V de Michoacán, así como la camioneta Honda CR-V, color plata, con placas PLL-453-B de Michoacán.

Las unidades fueron enviadas al corralón oficial y puestas a disposición de la autoridad competente para que se deslinden responsabilidades. Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado acudió a realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones.