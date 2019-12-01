Suspenden clases en dos secundarias de Lázaro Cárdenas por amenazas de violencia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 14:45:20

Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- Autoridades municipales de Lázaro Cárdenas, Michoacán, confirmaron que suspendieron actividades escolares en dos secundarias de la región tras la aparición de pintas donde advertían que este 21 de abril habría situaciones de violencia.

Entre las instituciones de nivel básico donde se tomó la determinación de ausentarse de las aulas por temas de seguridad fue la 131.

Las pintas aparecen a casi un mes del asesinato de dos profesoras en la secundaria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, donde un alumno menor de edad arribó a las instalaciones de la institución y disparó contra María del Rosario y Tatiana.

Los operativos que se establecieron este martes en las zonas escolares de la ciudad porteña consistieron en presencia policial municipal y de tránsito.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación en el Estado no ha emitido algún comunicado donde señale datos sobre el caso de amenazas de violencia.