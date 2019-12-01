La navidad comienza octubre ¡ya viene la Feria de la Esfera en Tlalpujahua

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 13:29:09

Morelia, Michoacán, a 01 de octubre del 2026.- La navidad se adelanta y comienza en octubre con el inicio de la Feria de la Esfera de Tlalpujahua, que se llevará a cabo del 07 de octubre al 18 de diciembre en la plaza principal del municipio. Entre las actividades programadas está el encendido del árbol navideño el día 13 de noviembre en el Museo Hermanos López Rayón.

Así lo informó Ana María Hernández Juárez, directora municipal de Turismo, en rueda de prensa desde la Secretaría de Turismo en Michoacán.

La funcionaria municipal apuntó que se contará con la participación de 400 artesanos de la esfera de vidrio soplado, sin embargo, dijo, es complejo medir la posible derrama economía que deja el evento, pues cada artesano maneja precios y productos distintos.

Asimismo, comentó que se espera la llegada deja hasta 650 turistas y visitantes.

Por su parte, Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías en Michoacán (Casart), recalcó que las Esferas de Tlalpujahua cuentan con Indicación Geográfica (IG) otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que protege legalmente las piezas y artesanos.

Esto, dijo, permite crear un directorio de artesanos que cumplen con las características tradicionales de dicha artesanía, así como el cumplimiento en estándares de calidad, diseño tradicional, etiquetado, etc, lo que evita filtraciones de productos que no son originales, e incentiva la derrama económica.