La magia de la Navidad se vive en Tlalpujahua con la Feria de la Esfera: Sectur

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2025.- La tradición, el color y el talento artesanal iluminan una vez más la Feria de la Esfera de Tlalpujahua en su edición 26, un espacio donde cada pieza narra una historia de las manos de artesanos y artesanas michoacanas.

Del 3 de octubre al 17 de diciembre, déjate envolver por los destellos, diseños y tonalidades que nacen en los más de 450 talleres artesanales que llenan de vida a este Pueblo Mágico, y los cuales participan en esta importante feria, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Los visitantes encontrarán una inmensa diversidad de esferas en el auditorio municipal, las calles y los talleres artesanales, desde unicornios, personajes de películas como el grinch, series animadas como Gokú, hasta las esferas tradicionales, otras con mensajes, colores, diseños y diversas figuras.

Tlalpujahua es conocido como el pueblo de la eterna Navidad, pues los 365 días del año, este rincón michoacano te adentra a esta temporada, al encontrar sus villas navideñas y diversos adornos que a lo largo de los años han cautivado a quienes visitan este hermoso Pueblo Mágico.

Para esta edición de 2025, organizadoras y autoridades locales han mencionado que se espera una afluencia de más de 700 mil visitantes que dejen una importante derrama económica en restaurantes, hoteles, y toda la cadena de valor turística de la región. Además pueden disfrutar de atractivos turísticos como la mina Dos Estrellas, la casa de la conserva 3 generaciones, la Torre del Carmen, el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, o sus talleres de cantería y cerería.

Durante su estancia, recordó la Sectur Michoacán, caminarán por sus calles empedradas, sentirán el aroma de la temporada y descubrirán por qué Tlalpujahua es el rincón donde la Navidad se vive todo el año. Para conocer más de sobre este Pueblo Mágico visita https://visitmichoacan.com.mx/