¡La magia de la música llega a la Villa Navideña! Vive una gala inolvidable: Sectur

Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.- Prepárate para vivir un fin de semana musical en la Villa Navideña, ubicada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), pues este viernes 19 y sábado 20 de diciembre, habrá una gala navideña a partir de las 18:15 horas.

El evento organizado por las secretarías de Turismo y de Educación de Michoacán, tiene la finalidad de que los asistentes vivan una tarde de arte y plenamente familiar. Roberto Monroy García, titular de la Sectur estatal informó que entre los artistas locales que participarán el viernes 19 se encuentran Tradam Kai (Arturo Medina), José Miguel Chávez, Lesbia Cárdenas, Rocío Vega y José Luis López, además de una banda de música.

Mientras que para el sábado 20, las actividades comenzarán a la misma hora que el sábado, solo que en este día participarán Fernando Rodríguez, Raúl Olmos, Fernando Mendoza, Elba Rodríguez, Los Magueyes, y Bola Suriana.

Esta velada musical navideña se realizará en el Jardín de las Esferas, justo donde se encuentra el Nacimiento Monumental, es decir, a un costado de la avenida Ventura Puente. Al finalizar, recordó la Sectur Michoacán, los asistentes pueden acudir a la pista de hielo, a los juegos mecánicos, o a la zona gastronómica.