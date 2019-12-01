FGEQ investiga fallecimiento en anexo en la colonia Reforma Agraria del municipio de Querétaro

FGEQ investiga fallecimiento en anexo en la colonia Reforma Agraria del municipio de Querétaro
Autor: tANIA mONROY / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 18:08:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 19 de diciembre de 2025.- Autoridades y servicios de emergencias, se movilizaron al anexo “Fundación Adonai”, ubicado en la colonia Reforma Agraria, en donde se investiga la muerte de una persona.

El inmueble, el cual se encontraba hace unos meses clausurado, se encuentra sobre la calle José Maria Lozano, lugar, en donde una persona, por causas desconocidas, subió a la parte superior del anexo.

Posteriormente, testigos señalaron que cayó al domicilio que está a un lado del anexo, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, analistas de Protección Civil, confirmaron la muerte de la persona y dieron parte a las autoridades para que tomaran conocimiento.

Policías municipales aseguraron el inmueble y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Cabe mencionar que se investiga cómo ocurrieron los hechos, ya que una primera versión es que habría atentado contra su vida, otra versión, es si un tercero estaría involucrado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGEQ investiga fallecimiento en anexo en la colonia Reforma Agraria del municipio de Querétaro
Arrancan operativo para blindar zonas bancarias en Michoacán
A bordo de su auto convertible lo acribillaron a tiros en Celaya, Guanajuato
Desarticulan laboratorio clandestino en Durango con valor de 2 mil 75 millones de pesos en operativos de la SSPC
Más información de la categoria
Trump no descarta una guerra contra Venezuela
Dolor e incertidumbre: restos de víctimas del accidente aéreo en Toluca aún no son entregados a familiares
A bordo de su auto convertible lo acribillaron a tiros en Celaya, Guanajuato
Latente, retorno de Caravana Coca-Cola a Morelia en 2026: Thelma Aquique
Comentarios