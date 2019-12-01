FGEQ investiga fallecimiento en anexo en la colonia Reforma Agraria del municipio de Querétaro

Autor: tANIA mONROY / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 18:08:24

Querétaro, Querétaro, a 19 de diciembre de 2025.- Autoridades y servicios de emergencias, se movilizaron al anexo “Fundación Adonai”, ubicado en la colonia Reforma Agraria, en donde se investiga la muerte de una persona.

El inmueble, el cual se encontraba hace unos meses clausurado, se encuentra sobre la calle José Maria Lozano, lugar, en donde una persona, por causas desconocidas, subió a la parte superior del anexo.

Posteriormente, testigos señalaron que cayó al domicilio que está a un lado del anexo, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, analistas de Protección Civil, confirmaron la muerte de la persona y dieron parte a las autoridades para que tomaran conocimiento.

Policías municipales aseguraron el inmueble y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Cabe mencionar que se investiga cómo ocurrieron los hechos, ya que una primera versión es que habría atentado contra su vida, otra versión, es si un tercero estaría involucrado.