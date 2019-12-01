La Feria del Mole llenará de sabor y tradición la comunidad de Agostitlán: Sectur

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- La gastronomía michoacana se disfrutará este 19 de octubre en la séptima edición de la Feria del Mole de Agostitlán, localidad de Ciudad Hidalgo, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Carlos Edgar González Pérez, director de Desarrollo Económico y Gestión Social, quien acudió en representación de la presidenta municipal Jeovana Alcántar Baca, señaló que aunque habrá distintos alimentos, los más de mil 500 asistentes que se esperan, disfrutarán del mole como platillo principal que será preparado por 25 cocineras, “y el cual es el resultado de la mezcla de chiles y condimentos sazonados que se sirve sobre una cama de pollo y una porción importante de arroz”.

Daniel Flores Mondragón, director de Turismo, recordó que este es un evento cultural y gastronómico de gran importancia que se realiza en la tenencia de Agostitlán, pues su relevancia se extiende más allá del simple acto de vender comida, “es una celebración de identidad, tradición y economía local, donde además se celebra el aniversario de elevación a tenencia al pueblo de Agostitlán”.

La programación contempla una rodada ciclista “Por mis meros moles” el 19 de octubre a las 09:00 horas, donde participarán más de 200 ciclistas. Para continuar con un programa artístico a partir de las 11:00 horas, y terminar con la inauguración oficial a las 13:00 horas en la plaza principal de la tenencia.

La tenencia de Agostitlán se ubica al sur del municipio de Hidalgo, y se puede llegar por la carretera turística Pucuato-Sabaneta-Mata de Pinos, con una distancia aproximada de 25 kilómetros de la cabecera municipal. Para mayores detalles se puede consultar el Facebook: H. Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán. 2024-2027.